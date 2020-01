Dígame licenciado, gracias; no hay de queso, nomás de papa. Soy licenciado; por lo tanto, ya debo integrar la JNJ, tengo 10% por haber egresado de una escuela militar, 5% por haber sido boy scout y 3% por haber sido policía escolar en mi colegio; es decir, estoy más que calificado y si me quieren impugnar por una llamada al hermanito, por favor, en ese entonces llamar a Hinostroza era como entrar a Google. Él te solucionaba todos los problemas, no tenía nada de malo hasta que se descubrió lo que era, pero eso no tiene nada que ver con mi nombramiento. Soy un jurista, jurisconsulto, litigante, tribuno, extinterillo y masón. Ya pues, se van a perder una lumbrera conmigo, los demandaré al CE, a la wada, adonde sea para que me nombren, se los juro y yo cuando juro, lo cumplo. Ya ensayé: ¡Sí, juro!