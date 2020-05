Tranquilos, esto no es una nueva ley, es solo información para el pueblo que nos ha elegido para malograr leyes... digo, para promulgar leyes. Primero, decirle al Ejecutivo qu,e por medidas de protección, acatamos el distanciamiento social, por eso es que nos separamos por un tiempo para luego abrazarnos. Hemos hecho leyes que favorecen a la gran mayoría. Ese 25% les ha caído como anillo al dedo. Ya muchos se preparaban para postular al próximo Congreso, pero con esto ya se les ha ido esas intenciones políticas. Como ahora no hacen nada y están descansando por la cuarentena, se creen políticos con experiencia. Para despedirme, decirle a los congresistas que mañana tenemos un Zoom para celebrar el cumple del oficial mayor. No falten.