Yo no soy mudo, yo sí canto... digo, yo sí hablo, porque quien no la debe no la teme. Por eso puedo ir a Palacio de Gobierno como a Palacio de Justicia, soy un todoterreno, una 4x4, por algo he estado en cuatro partidos políticos y con todos he llegado al poder. Tengo plata como mote, porque el otro chato es el de la plata como cancha. Yo me he paseado por el poder porque puedo, soy magíster, tengo maestría de político, yo sé cómo es la nuez, a mí con acusaciones... ¡Ja!, ¡ja! Cuellos blancos, sin cuello, cuellos sucios, a todos los agarro del cuello, yo les he dado becas, se han inscrito muchos en mi Telechup. Sí, allí donde han dictado charlas muchos, que me han dado su recibo y que les he pagado sin asistir porque son mudos y otros porque son fantasmas.