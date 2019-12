“¡¡ilian karrrr!!”

¡Agg! ¡De nuevo voy a igg a Pegú! Así que prepárense, pituquitos, porque les voy a lanzar mis maléficas frases, ñaca, ñaca, olluquis, pepinis con camotes, que en el Perú todos los corruptos estén entre barrotes. Así que ahora quieren verme presa, no se conforman con mi cholo sano, sagrado y encarcelado. Y pensar que me hice peruana, tengo DNI y me puse natural de Chinchero y digo las cosas como son. PPK, tú sabes que yo sé lo que nadie sabe, mi cholo podrá ser borracho, mentiroso, gilero y procaz, pero no es corrupto. El corrupto es Barata que no le pagó completo lo que se había acordado (paga, Barata). Ay, Alejando, resiste, recuerda que si sales, pasarás muchas noches a mi lado. No voy a ir al Perú hasta que la chakana de PP vuelva a liderar las encuestas.