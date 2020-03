¡Que alguien me explique por qué ese 56% quiere que me vaya del gabinete! Si siguen así, no voy al Congreso a pedir el voto de confianza, me bajan la moral. A mi favor tengo que decir que no tengo nada que decir. Si debo dejar el cargo, ahí les dejo el encargo. Mejor es alejarme de un gabinete parchado peor que llanta de combi. Espero que el nuevo Congreso apruebe mi continuidad aunque sea cambiando carteras. Eso sí, a María Antonieta del MEF no la mueve nadie. Y aprovecho para saludar a las mujeres en su día, por eso le he pedido al pdte. para que Mechita Araoz vuelva a la vicepresidencia. ¿Por qué todo yo, todo yo?, ¿será mi sonrisa, mi carisma? ¡Ajá! No sabía que también se gobernaba con carisma. Lo único que ruego es que no llegue el coronavirus al país, ¡nooooo! No me digan que ya llegó y yo ni enterado.