Sí, señores, acá estoy parado y sin polo, para poner el pecho por los miles y miles, y no sigo con miles; si no, van a pensar que hablo de Pepe Lunita. Hablo de los miles de afiliados a la pensión Soto de las aefepes. Digo Soto porque estas aseguradoras se quieren quedar con casa, comida y porotos. Bien que se llenan sus bolsillos con plata que no es de ellos. Ni que fueran congresistas, pero no de este periodo por si acaso, porque ahora estoy yo, Danielito, en un Congreso renovado. Ahí ven la Comisión de Fiscalización que la preside Alarcón, solo tiene seis denuncias nada más, menos que anteriores congresos. Yo te voy a defender, esa ley firmada por el 25% tiene que salir pronto, no se van a demorar como los juicios que tuve. Síganme en redes para más dislates.