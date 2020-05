En vista de que todos quieren saber algo más de mí, paso a detallar mi MV... digo mi CV: he pasado por las universidades Católica y San Marcos, he pasado y siempre paso, porque vivo por Lima Norte y voy toda la Universitaria. O sea, tengo varias carreras universitarias por los taxis que me han llevado por ahí. Soy compositor, he compuesto canciones. También he compuesto lavadoras, licuadoras, refris y otros artefactos más. Soy arreglista musical, porque mientras arreglo lavatorios, grifos y desagües, escucho música. Soy couch porque, cuando trabajé en embalaje, todo lo pegaba con sintes couch. Además, doy charlas motivacionales. Por ejemplo, en un cumpleaños yo soy el que motiva: ¡tres ra por el santo! ¡hi, hip, ra! ¡hi, hip, ra!