Reclutas en libertad y en cautiverio, les habla el mayor Centauro. “Mayor” porque soy el mayor problema del INPE, que no puede callarme. Aquí me tienen dispuesto a que me den 5 años más si quieren. Mientras sigan llegando pdtes. regionales, alcaldes y funcionarios acá al penal de PG, puedo formar mi gabinete para cuando salga y sea pdte. Sí, ríanse nomás, yo también me río solo. Yo soy el Mandela peruano, el luder king, lo dijo uno de los grandes filósofos peruanos, un tal Acuña; en mi gob. volverá el servicio militar obligatorio de 18 a 78 años. Nadie se va de este mundo sin servir al país. Vayan a votar todos tranquilos porque a ese nuevo Congreso yo lo voy a cerrar. Para despedirme les anuncio que mañana habrá un levantamiento, se levantarán todos los que se acostaron hoy.