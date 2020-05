Estoy calentón y no sé por qué. Será tal vez porque aún no me trasladan a un hospital, porque PP Vega no se alinea con nosotros, o porque no veo pareja ya varios meses. Lo cierto es que ya no seremos una fracción en el Congreso, hemos decidido seguir en UPP (Un Pobre Partido) para que vean que mantengo la unidad, ya después ni nos acordaremos de ellos. Así soy, conózcanme, soy muy radical, muy directo, yo donde pongo el ojo pongo la bala. El grupo etnocaserita será el que llegue al poder y conmigo bajaremos la curva de la corrupción donde no se salvará ni mi 1/2 hermano porque es medio saco largo. Voy a meter preso hasta al cuy mágico. Mis etnocaseritas se encargarán de capturarlos siguiendo cursos anticorrupción de Edgar Alacrán.