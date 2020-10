Bueno, tal vez por acá me hagan caso, porque llamo y no responden, y cuando me llaman, no estoy, jeje. Si Martín Vizcarra fuera presidente regional de Moquegua, estaríamos más cerca y seríamos más íntimos; ahora estamos distanciados y no por la pandemia. Este proyectito Majes-Siguas II no se puede entregar fácilmente, hay que resolver las cuchumil adendas. Taykirizi, Sr. Presidente, usted lo va a terminar antes de que se vaya… Si mañana sale el sol, me levanto regalón y dadivoso y le doy el pase del proyecto Majes a su majestad MV, pero, ya pues, ¿cómo es la nuez? Que suelten la garantía soberana, y bailamos como Juana la cubana. Arequipa necesita dinero fresco porque un presidente regional fresco ya tiene, ¡y ese soy yo!