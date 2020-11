Ante todo, gracias por esas muestras multitudinarias de aprecio después de jurar como presidente del Consejo de Ministros.

Ahora quiero pedir consejo de cómo hacer esta vaina, porque yo no sé en qué lío me he metido. Recién empiezo y ya me quieren sacar. Así no juega Perú.

Tengo un gabinete de adolescentes, muchos adolecen de dolores en la columna y rodillas, son gente muy experta porque han estado hasta en tres gobiernos.

En mi gabinete prima la equidad de género, las mujeres son bien mujeres y los hombres ni qué hablar; por algo no me dicen Don Gato, porque yo conozco mi Pánfila.

Y con respecto a Merino, qué les puedo decir... Si algo sale mal, yo mismo lo saco, a mi edad ya me conozco las de Quico y Caco.

