Me tenía que curar en salud y, como para decir salud soy bueno, le dije al juez Tomas, “mi tocayo”, porque a mí también me dicen tomas o tomas. Tomas Hidson me dio libertad bajo fianza de un palo verde, así que no me queda otra que enviarle un mensaje a Barata para que pague el saldo que me tiene. ¡Paga y no me hagas decir lisuras! Ya estoy afuera, me voy con una cuarentona... digo a cuarentena. Gracias, corona, hoy celebro con mi esposa, me dará el plato que más me gusta, es uno que compra en el chifa de la esquina, uno que me da sed, a mí no me toca ese virus, yo soy inmundo... digo, inmune. Si ese virus ingresa a mi cuerpo, muere en one. Bueno, ahora que estaré afuera, no me inviten porque ya saben cómo me pongo (bien borracho).