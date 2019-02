Sandro Ventura habló sobre los Oscars 2019

El director de cine Sandro Ventura visitó el programa 'Como es la nuez', para analizar los resultados de los Oscars 2019.

"Pensé que Roma iba a ganar 'Mejor Película'; sin embargo, durante el recorrido de la ceremonia empecé a tener dudas por que creo que los de la Academia están muy preocupados por el tema de la audiencia", señaló Ventura.

El director de cine explicó que la ceremonia "viraba hacia productos más reconocibles comercialmente" por que el año pasado hubo un declive en la audiencia que vio la ceremonia de los Oscars.

Por otro lado, Ventura reiteró que cree que no le dieron el Oscar a ' Mejor Película' a 'Roma' "por ser de Netflix" ya que hubieron "muchas quejas" por esto.

" Roma es una película que maneja un lenguaje absolutamente de autor y por ser de autor, no es del placer de todo el mundo pero no se puede decir que es una mala película".

Ventura resaltó que "es una película que toca muchos temas importantes y que está echa de una manera impecable; los encuadres son cuadros que podrías colgar en tu casa".

Con respecto a ' Green Book', película que ganó el Oscar a 'Mejor Película', el director peruano indicó que "es una película que tiene sus momentos pero está llevado con poca pericia para ondar en ciertos temas; en ese sentido, 'Roma' si lo logra".

Ventura agregó que ' Green Book' "va a ser recordado como una de las películas que no merecía ganar"." No obstante si aceptó que "es una película que habla de prejuicios de raza, trabajo, orientación sexual", que es una temática importante. No obstante, a su parecer, "no se profundiza" ninguno de estos temas.