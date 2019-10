¿Cuál es la situación de la inmunidad en el caso de Luciana León (Apra)?

Hay dos aspectos importantes. Primero, que ella es miembro de la Comisión Permanente y, por lo tanto, está amparada por la inmunidad. La propia Constitución, cuando se trata de parlamentarios, lo señala. Y en segundo lugar, los hechos (bajo investigación) se habrían suscitado cuando ejercía la función de congresista.

¿Ello qué consecuencias tiene?

En principio, la protege la inmunidad parlamentaria. Pero ello no excluye que pueda ser objeto de algún tipo de indagación. Ello siempre y cuando se respete el protocolo respectivo. Al tratarse de un funcionario protegido por la inmunidad, la Corte Suprema es la competente en decidir, en última instancia, si autoriza una diligencia de allanamiento como la que hemos visto el martes pasado.

¿Cómo cambia el hecho de que en este caso estén involucradas personas sin inmunidad?

Al no ser la única investigada, sino que existen personas de su entorno familiar y laboral que no tiene inmunidad, la decisión de investigarla ya no corresponde a la Corte Suprema. En este caso, es competencia de un fiscal encargado de investigar casos de corrupción de funcionarios.