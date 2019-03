Gloria Montenegro: "Siento vergüenza por casos de acoso en el Congreso" [ENTREVISTA]

Gloria Montenegro dejó hace menos de dos semanas su oficina congresal, en el jirón Huallaga, para mudarse a una más amplia, pero también con una agenda temática más grande, en el jirón Camaná. Instalada ahí, hizo un alto en sus nuevas labores para conversar con la multiplaforma de este diario. (Vea la entrevista completa en Perú21.TV y en nuestras redes sociales)

¿Cómo se siente en el Ministerio de la Mujer?

Me siento muy bien, creo que el reto es muy grande si miramos que el 50% de la población somos mujeres y tenemos muchísimo que hacer porque hay un piso que hay que poner igual para todos.

¿Cuáles son las primeras acciones que van a tomar?

En primer lugar, tenemos que tomar conciencia de la importancia que tiene el desarrollo integral del país en función al tema de cierre de brechas sociales. Cuando hablas de cierre de brechas, hablas de educación de calidad con equidad, de salud, de empleo, de trabajo. Y en todo sector que toques, ¿quién está más perjudicada? La mujer. Si va a haber alguna diferencia en mi trabajo, como ministra va a ser en la articulación con gobiernos locales y regionales.

¿Se ha puesto alguna meta para su primer año de gestión?

Estamos trabajando no solo en más Centros de Emergencia Mujer, sino (en mejorar los que tenemos). De los 346 que hay, solo 100 trabajan en las comisarías, cuando todos deberían estar integrados, junto con la Fiscalía. Pero no quiero dejar de lado al niño, niña y al adolescente. Tenemos que trabajar psicológicamente para que esos niños no sean los próximos agresores, para que esa niña crezca y se desarrolle debidamente. Es un trabajo continuo.

¿Van a seguir con el tema de enfoque de género, pese a que se ha cuestionado?

Les voy a pedir que no cuestionen, hemos trabajado con la comunidades de fe, con las iglesias y han comprendido perfectamente el sistema.

En el Congreso vimos un proyecto que decía que el enfoque producía sida. ¿Cómo luchar contra es tipo de ideas?

Poco a poco. Tenemos que educar y luego informar a profundidad. La cultura machista hecha por los hombres para ellos tiene que ir cambiando gradualmente por la equidad, por la igualdad de género. En el ministerio vamos a trabajar la masculinidad también, queremos que todo potencial de ellos se desarrolle sin hacerle daño a las mujeres, sin maltratarlas.

¿Va más allá de un tema político?

El enfoque tiene un sentido por la igualdad, no nos dejemos invadir por ninguna ideología, porque no estamos de acuerdo con ella. Miremos la connotación de igualdad.

¿Cómo evitar que la cifra de feminicidios crezca?

¿Por qué nos matan? Porque nos consideran de su propiedad. Cambiar ese chip requiere que el sistema educativo, el sistema de salud mental y los programas sociales unifiquen criterios. Es momento de un cambio.

Hasta en el Congreso vemos denuncias de acoso...

Siento vergüenza y espero que los padres y madres de la patria tomen conciencia, porque en todo debemos dar el ejemplo. Si esto pasa en Lima, imagínate lo que pasa en las zonas alejadas.

Los fujimoristas la criticaron por no tener una voz de protesta ante la denuncia de Beteta contra Salaverry.

Mi declaración fue contundente, yo dije que por ningún motivo una mujer puede aceptar una agresión verbal, física, emocional, de ningún tipo. Ese día acababa de ver casos de violencia contra la mujer gravísimos y decía ‘¿por qué los padres de la patria en lugar de dar ejemplo van a estar de escándalo en escándalo?’.

Datos

La ministra manifestó que ha sido testigo de que solicitudes de medidas de protección hechas por mujeres en noviembre fueron recién atendidas en marzo, por lo que cuestionó esta lentitud en el sistema.



“Hago un llamado a la fiscal de la Nación para que nos apoye y respalde en estos retos (de acabar con la violencia)”, expresó.



También se pronunció sobre Edwin Donayre y señaló que “las sentencias del Poder Judicial se cumplen”. El legislador tiene una condena por el ‘gasolinazo’.