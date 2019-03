Copa Libertadores: Melgar no pudo en Sao Paulo y cayó goleado ante el poderoso Palmeiras No encontró respuestas. Melgar no tuvo mucho con que contener al Palmeiras brasileño y terminó cayendo en su visita a Sao Paulo. Fue goleada por 3-0, resultado que tiene al 'Dominó' con un solo punto en dos fechas del grupo 6 de la Copa Libertadores

