Copa Libertadores: Melgar no pasó del 0-0 ante San Lorenzo en su debut como local No tuvo altura. Melgar no supo aprovechar la altura de Arequipa ni el mal momento de su rival, y no pudo pasar de un apático 0-0 ante San Lorenzo de Almagro, en el debut del grupo F de la Copa Libertadores.

Deportes21 05-03-19