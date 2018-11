Velásquez Quesquén: “No veo inconveniente a que Uruguay le dé asilo a Alan García”

Javier Velásquez Quesquén, vocero alterno del Apra, se pronunció esta tarde en el programa 'Cómo es la nuez' de Mijael Garrido Lecca transmitido en Perú21.TV.

El parlamentario dijo que fue el partido aprista que le propuso al ex presidente Alan García en asilarse en la residencia del embajador de Uruguay: “Hemos puesto a buen recaudo al Presidente”.

El vocero alterno del Apra dijo que existe una consigna de los enemigos del partido con relacionar a Alan García con la corrupción, todo esto con una intencionalidad política. Al ser preguntado a quienes se refiere como enemigos del Apra, dijo referirse al gobierno del Presidente Vizcarra y al portal IDL, a quienes acusó de fabricarles delitos.

Velásquez Quesquén dijo que actualmente: “no vivimos en un estado de derecho” y que existe una intención del Gobierno de someter a los poderes públicos.

"No me queda la menor duda de que atendiendo a todos estos elementos distorsionadores de lo que debe ser un verdadero estado de derecho. Yo no veo inconveniente a que Uruguay le dé el asilo al ex presidente Alan García", agregó.