Urpi Torrado: "El presidente Vizcarra representa la voluntad de cambio que hay en los peruanos"

Urpi Torrado señaló que el presidente Vizcarra está representando la voluntad de cambios que hay en los peruanos. Torrado explicó que los peruanos están “cansados de la corrupción” y “afligidos por la situación económica”. Asimismo agregó que hay un “rechazo hacia el sistema político y judicial”.

La última encuesta de Datum mostró que la única reforma que no sería aprobada seria la del retorno a la bicameralidad. Precisamente la reforma que el presidente Vizcarra indicó que el Congreso la había desnaturalizado.

Por otro lado, Torrado reitero que “la gente no sabe qué implica las reformas porque no están interesados en el tema”.