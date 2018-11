Paloma Noceda: "No me sentía cómoda en la bancada de Fuerza Popular"

Paloma Noceda señaló que no se "sentía cómoda" en la bancada de Fuerza Popular "porque habían bastantes personas cuyos valores no eran los mismos" que los suyos. Asimismo agregó que "no [se] sentía representada por Úrsula Letona", ex vocera de la bancada.



La congresista independiente también reiteró que la Ley de Fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol fue aprobada porque "nadie le iba a decir que no al fútbol en ese momento".

Noceda también resaltó que "el Parlamento tiene que rectificar esa norma". No obstante, comentó que están "chantajeados por los dirigentes de la FPF", luego que la FIFA señaló que si la ley o alguna parte de la ley era derrocada, seríamos suspendidos.