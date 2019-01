Luis Nunes: "Maduro no tiene la fuerza bélica para defenderse de un conflicto con Estados Unidos"

El politólogo Luis Nunes, visitó el programa 'Cómo es la nuez' para analizar la situación de Venezuela luego que Estados Unidos respaldó a Juan Guaidó como legítimo presidente de Venezuela y que Nicolás Maduro haya señalado que va a romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

Juan Guaidó, siguiendo lo que dice la Constitución, juró como presidente", señaló Nunes.

No obstante, según el politólogo, "Maduro ha visto como varios gobiernos han reconocido a Guaidó, y en un acto de desesperación, decidió cortar relaciones con Estados Unidos". Maduro ha exhortado al gobierno americano a sacar a todos sus funcionarios de la embajada en las próximas 72 horas.

"Maduro no se da cuenta que pasadas las 72 horas, Trump le va a decir a sus funcionarios que no se muevan por que no van a reconocer la orden de salida de un presidente usurpador", resaltó.

El politólogo reiteró que mandar a la Guardia Nacional a "pisar la embajada norteamericana le costaría la cabeza en cinco minutos". Asimismo agregó que va a haber un "conflicto diplomático y social".

Sin embargo, indicó que "el gobierno del Señor Maduro no tiene la fuerza bélica para defenderse de un conflicto con Estados Unidos".