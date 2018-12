José Tello: "Siento que los ciudadanos no están yendo al referéndum con la toma de conciencia necesaria"

José Tello, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, señaló que siente que "los ciudadanos no están yendo con la toma de conciencia necesaria para saber si van a votar a favor o en contra con respecto a cada una de las preguntas" que serán planteadas en el referéndum este domingo 9 de diciembre.



Tello agregó que le "preocupa mucho el tema de la bicameralidad" ya que a su parecer, "hay mucha confusión en torno" a esta reforma.

La última encuesta de Datum ha mostrado que el 77% de los encuestados desaprueba de la gestión del aún alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio. Con respecto a esto, Tello indicó que "la actitud poco comunicativa" de Castañeda, "no le ha funcionado" por "la coyuntura política del momento". Además, resaltó que "antes el no ser comunicativo no afectaba tanto como en el presente" ya que ahora "la ciudadanía está preocupada por la transparencia en la gestión pública".

El especialista concluyó que Castañeda tiene "bajas posibilidades pero mas que Alan García" en capitalizar votos en una elección presidencial.