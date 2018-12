Gerardo Távara: "No otorgarle el asilo político a Alan Garcia fue la decisión correcta"

Gerardo Távara señaló que no otorgarle el asilo político a Alan García fue “la decisión correcta” por parte del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, ya que el ex presidente utilizó como argumento “una supuesta persecución política que en el Perú no existe”.

El secretario general de Transparencia agregó que es “saludable que el gobierno Uruguayo haya tomado una decisión en un plazo relativamente corto” ya que si se demoraba más, podría crear bastante “incertidumbre”.

Sin embargo Távara reiteró que es importante distinguir la diferencia en “tratar de fugarse saliendo del país como lo hizo Hinostroza, que solicitar asilo dentro de una delegación diplomática”.