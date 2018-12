Federico Pariona sobre Salaverry: "Tengo dudas si se ha ido o no de Fuerza Popular"

El congresista de Fuerza Popular , Federico Pariona , visitó el programa 'Cómo es la nuez' y se refirió a los problemas que existen en su partido político que lidera Keiko Fujimori.

Con respecto a la posible salida de la bancada naranja del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, el legislador aseguró que tiene sus dudas, ya que aún no se ha conversado.

" Tengo mis dudas si Salaverry se ha ido o no. No hemos conversado con él. No hemos visto este tema en bancada. Todo esto lo veo más como algo personal. Se puede percibir que se aleja, pero no pienso eso, creo que él ha querido trabajar con libertad como presidente del Congreso", dijo el parlamentario.

Federico Pariona también señaló que continuará en el partido político que lidera Keiko Fujimori. "No tengo ningún plan de querer salirme de mi bancada. Yo me siento bien al margen de las discrepancias", señaló.



En otro momento, el congresista saludó la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de Agrobanco.