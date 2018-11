Alonso Gurmendi señalo que es “evidente que no hay riesgo de que van a torturar o que van a asesinar a Alan García”. Asimismo reiteró que "no existe persecución política" alguna contra los congresistas del Apra o contra el ex presidente Alan García .

El abogado resaltó que el Perú es un país que tiene problemas, pero todos esos problemas preexisten, no solamente al caso Lava Jato, sino desde antes”. Gurmendi explicó que “los problemas de prisión preventiva ya existen” hace años en el país y reveló que “hay reportes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hablan sobre los problemas de la medida de prisión preventiva en el Perú”.