Mostrar menos

El dueño de Perú Libre, respondió a las declaraciones del ministro de Economía Pedro Francke sobre que la Constituyente no estaba en el plan del Gobierno, Cerrón aclaró a través de su Twitter que como no es del partido no sabe de las promesas de la campaña. Además Iber Maraví dijo estar listo para el día de su interpelación. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, participará este sábado 25 de un evento de Perú Libre en Arequipa.