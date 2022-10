Mostrar menos

Biberto Castillo, Salatiel Marrufo y Abel Cabrera seguirán en prisión preventiva por 30 meses. Además, el análisis de Pedro Gamio exviceministro de Energía y Minas sobre crisis en Petroperú. También, Beder Camacho afirma que, “a mí el Ministerio Público no me ha dado ni un sol, no me ha ofrecido nada”. Y, Alemania allana el camino de legalización del cannabis para uso recreativo.