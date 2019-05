Sujeto ebrio le pide a policía ir a la cárcel para no regresar a casa con supuesta pareja [VIDEO]

Un insólito hecho sucedió el último domingo cuando un sujeto salió de una fiesta y, en estado de ebriedad, le pidió a un policía que lo encarcele para poder estar lejos de su pareja.

En un video que se hizo viral en las redes sociales, se aprecia a un efectivo diciéndole que es un delito agredir a una dama, pero la mujer le pidió que lo deje libre. Incluso, le ordena al individuo ir a su casa.

De inmediato, este hombre reaccionó y le dijo que no iría porque no la conoce. "Yo no tengo nada que ver con esa señora. A mí me está haciendo daño. Llévame, cadena perpetua o prisión preventiva, con tal de que me alejen de ella", le dijo el sujeto al policía.

Incluso, este peruano señaló que la mujer intentaba violarlo. " Me quiere llevar a un hostal y yo no quiero. Me quiere violar".