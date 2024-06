Tú eres parte de la comunidad LGTB. ¿Qué tan difícil ha sido eso para ti?

Siempre va a ser difícil, y para otros mucho más. No todos tienen la suerte de tener una familia que los acoja, como ha pasado en mi familia, en la familia de mi pareja; no todos van a estar en una familia que te permita desarrollarte, ni todas las personas van a tener el carácter de enfrentarse. Para mí ha sido difícil en la medida en que decides conformar una familia. Yo tengo más de 20 años con mi pareja, tenemos una hija de 5 años y por supuesto nos va de maravilla, pero el problema es el acceso a derechos, al reconocimiento. Mi pareja enfrenta hace dos años una lucha contra el cáncer y necesariamente tenemos que pagar un seguro para poder costear eso. Las familias que son heterosexuales pagan un solo seguro, no tienen que pagar dos como lo hacemos nosotros que tampoco podemos extender beneficios sociales, igual la niña. Ese reconocimiento por parte del Estado o de reconocernos en igualdad de oportunidades es lo que ha sido difícil.

Y así como van las cosas parece que seguirán siendo difíciles.

Así es, pero es porque el Estado te pone límites. Nosotros no estamos pidiendo que nos mantengan, no estamos pidiendo nada, solo pedimos tener los mismos derechos que cualquier otra familia, que una familia que tiene papá, mamá e hijos o la que tiene dos mamás o dos papás o una sola mamá o un solo papá. Este proceso ha sido bastante difícil, pues hay gente que te dice no, sobre todo los que son antiderechos y están ahí en redes. La sociedad no comprende los momentos de interacción que uno vive con instituciones del Estado, el tener que explicarle si vas a un hospital o a una clínica, qué somos. El tener que repetirlo y el reclamar al mismo seguro que la batalla contra el cáncer de mi pareja no solo es una batalla contra las células cancerígenas es también una batalla contra los seguros privados que están prácticamente hechos para bloquearte. Eso no pasa en las otras familias, somos un proyecto de vida que comparte tiempo, comparte trabajo, tristezas, alegrías, felicidad, comparte su economía, y que tengamos en cada momento que repetir que somos familia es realmente agotador.

En tu nuevo libro, ‘La familia en disputa’ hablas un poco de todo esto.

Escribimos este nuevo libro con esperanza, para ayudar a muchas familias a encontrar alguna tranquilidad con respecto a sus hijos. Tienes todo el tiempo a líderes religiosos, a líderes políticos diciéndote cómo debes ser con respecto a tus hijos y muchas veces son los padres, las madres, los llamados a proteger a sus hijos y si se llenan de todas estas ideas al final condenan la felicidad, condenan el desarrollo de sus hijos por unas ideas prejuiciosas que no valen la pena. Este libro trata de hacer que algunas familias puedan entender el tema de la diversidad, que puedan ser visibles, que no tengan miedo a una sociedad que cada vez se está volviendo más homofóbica y que está relegando asuntos tan fundamentales. Ojalá que podamos vivir en un Perú más libre, más respetuoso para todo tipo de personas, para todo tipo de familias. Por eso creamos con tres ensayistas más, dos argentinos y un chileno y con Diego Ato, que es coeditor de este libro, para poder reflexionar y mostrar sobre las familias homoparentales.

¿Cómo analizas los resultados de la encuesta que publica hoy Perú21 sobre la percepción de la comunidad LGTB?

Estos resultados son el reflejo de una sociedad homofóbica, de un Estado también homofóbico. En general, si tú tienes una sociedad y un Estado homofóbicos tienes un país que tiene ese tipo de resultados. Entonces, los derechos LGTB o la visibilidad que se estaba logrando no solo en el Perú, sino en general en el mundo, ha empezado, junto con el decrecimiento democrático, a experimentar un retroceso. Eso explica por qué en el Perú estas cifras salen de esa manera. No hemos avanzado mucho en la diversidad y en entender que las personas de la comunidad LGTB son parte también de la sociedad y tienen los mismos derechos y tienen las mismas oportunidades.

¿Las cifras de la encuesta entonces qué sensación te dan?

Que hemos retrocedido, nos hemos estancado. Casi todos los países en la región han avanzado más que nosotros. Ahora, incluso Estados Unidos enfrenta ciertos retrocesos con algunos proyectos políticos que tienen la bandera de construir a la comunidad LGTB como un blanco político que les permite ganar votos, porque el hacer campaña a partir de dirigir el odio contra una población y deshumanizarla existe en el pasado. Mira, yo entiendo que se hagan estas preguntas, pero son preguntas que la gente de una sociedad avanzada, respetuosa de toda la diversidad sexual y que la entiende, y respetuosa de todos los proyectos de vida, debería responder: ¿por qué me preguntas eso? Sin embargo, se sigue respondiendo que rechazan la presencia y la visibilidad de personas LGTB.

