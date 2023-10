No funciona. Mañana, la declaratoria del estado de emergencia en dos distritos de Lima Metropolitana (San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres) y la provincia de Sullana, en Piura, cumple un mes de vigencia. Los resultados demuestran que no se ha podido frenar el crimen organizado en esas jurisdicciones o se ha trasladado a otros distritos.

La noche del martes, se sumaron dos nuevas víctimas producto del sicariato, con las que ya son 10 los asesinatos en pleno régimen especial que no permite actividades nocturnas entre las 00:00 horas y las 4 de la madrugada.

Esta vez, dos hermanos de nacionalidad venezolana fueron acribillados en la urbanización Paraíso Florida, en el distrito de San Martín de Porres. Todo ocurrió a las 8 p.m. José Legel Lugo (18 años) y Josué Legel Lugo (23 años) se encontraban dentro de una mototaxi cuando llegaron los sicarios en una moto lineal y les dispararon 10 tiros. Lograron huir sin poder ser identificados.

NO HAY ESTRATEGIA

Sin un plan integral no se enfrentará a la delincuencia. El exministro del Interior Rubén Vargas advirtió que tanto el Gobierno como los alcaldes no tienen con una estrategia para combatir el crimen organizado.

“Si alguien pensaba que la declaratoria del estado de emergencia es una estrategia para enfrentar el problema de la criminalidad, se están autoengañando, es lavarse las manos y eludir su responsabilidad como alcalde y gobierno nacional”, afirmó a Perú21.

“¿Para qué se comprometen a ser autoridades si no tienen los pantalones bien amarrados para enfrentar los problemas de inseguridad?”, añadió. “¿Se trabaja en San Juan de Lurigancho con programas preventivos con la Policía Nacional?, no; ¿han recuperado los espacios públicos capturados por el crimen?, no. Entonces, ¿cómo creen que el estado de emergencia va a resolver estos problemas que ellos son incapaces de hacerlo?”, anotó.

Datos

El estado de emergencia San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres (incluido Sullana, en Piura) rige desde el 20 de septiembre, y en el Cercado de Lima y Lince desde el 11 de octubre.

En San Martín de Porres ya se registran 6 muertes violentas.

