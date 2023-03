Un nuevo enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y remanentes del Militarizado Partido Comunista del Perú exSendero Luminoso dejó el lamentable saldo de un militar muerto y cuatro heridos en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

El enfrentamiento se produjo la tarde del lunes cuando una patrulla realizaba sus actividades en la localidad de Quebrada Eloy, en el distrito de Vizcatán del Ene, en la provincia de Satipo (Junín).

La identidad del militar fallecido aún se mantiene en reserva, en tanto los heridos recibieron los primeros auxilios en el lugar del enfrentamiento.

“Hasta las ocho de la noche dos patrullas ingresaron con helicóptero, pero no han podido rescatar a los heridos y recoger el cuerpo del militar fallecido porque estaban emboscándolos nuevamente. Hasta esa hora la situación estaba difícil”, comentó una fuente militar a Perú21.

Pîsta de aterrizaje en el VRAEM (Foto: Junior Meza)





Se supo que el ataque habría sido encabezado por ‘Leonardo’ bajo las órdenes del ‘viejo Fernando’. “Está casi confirmado que el ataque lo lideró ‘Leonardo’. Hasta esta hora del día (10:20 am del martes) no volvimos a comunicarnos porque en la zona no hay señal de teléfono ni nada y no sabemos si sacaron al cuerpo y los heridos. Estamos a la espera” indicó el agente.

COMUNICADO N°004-2023-CCFFAA

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pone en conocimiento de la opinión publica lo siguiente:@EjercitoPeru @naval_peru @fapperu @PoliciaPeru pic.twitter.com/yLlabZNDDb — COMANDO CONJUNTO (@CCFFAA_PERU) March 14, 2023

Pedro Yaranga, especialista en temas de narcotráfico, terrorismo y seguridad nacional ha precisado que “es una muestra clara que los senderistas están dominando Vizcatán del Ene y de allí ellos cubren las localidades de Ayahuanco, en Huanta (Ayacucho) y tiene salida inmediata a Tayacaja (Huancavelica) y Huancayo”

“ Me dicen que han perforado a los helicópteros y que la situación no es favorable para las operaciones porque está lloviendo por la zona y los militares haciendo lo imposible para ingresar por tierra. Tengo información de que los heridos no son de gravedad”, sostuvo Yaranga.

Ataque ocurrió en Vizcatán del Ene. (Foto: Junior Meza)





