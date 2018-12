VRAEM: Mujer sorprendió a sujeto abusando de menor y lo retuvo hasta que llegó la PNP [VIDEO]

Valiente. Una mujer no dudó en retener a un hombre —de 74 años— con sus propios medios tras descubrirlo ultrajando sexualmente a una menor de ocho años. El terrible hecho ocurrió en Santa Rosa, VRAEM .

El hombre. identificado como Teodoro Banica Taipe, fue visto por la señora ingresando a su hogar con la pequeña. La escena no le pareció normal a la mujer y no paró hasta confirmar sus sospechas: el sujeto estaba abusando de la niña.

"Yo ya sospechaba algo, no estaba tranquila desde el momento en el que esa niña entró, ya estaba inquieta. No se cómo se me ocurre empujar la puerta y lo veo al señor encima de la niña con los pantalones abajo y la niña sin calzón", declaró la mujer.

Banica Taipe fue retenido por la mujer hasta que las autoridades se hicieron presentes en el lugar. De acuerdo a VEZ TV - SANTA ROSA, el hombre abordó a la niña en la salida del colegio, se hizo pasar por su tío y le invitó un plato de ceviche para llevarla a su casa.