Aerolínea ofrece vuelos al interior del país desde US$4.99

Durante esta semana, los amantes de los viajes podrán obtener vuelos a diferentes destinos al interior del país desde US$ 4.99 luego que Viva Air anunciara diferentes tarifas en oferta desde este lunes al 14 de febrero.

Los boletos que sean adquiridos son para volar a diferentes destinos entre el 4 de marzo y el 30 de junio de este año.

A continuación los detalles de cada ruta:

Cuzco - Lima: US$ 4.99

Lima - Cuzco: US$ 12.00

Arequipa - Lima: US$ 7.00

Lima - Arequipa: US$ 12.00

Tarapoto - Lima: US$ 7.00

Lima - Tarapoto: US$ 7.00

Piura - Lima: US$ 6.00

Lima - Piura: US$ 12.00

Iquitos - Lima: US$ 7.00

Lima - Iquitos: US$ 12.00

Aquellos destinos que no se encuentran en la lista, como Jaén, Talara y Chiclayo, se pueden adquirir desde los US$ 20 durante las mismas fechas en las que dura esta promoción.