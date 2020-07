La Federación Regional de Folclore y Cultura de Puno (FRFCP) determinó suspender los concursos de danzas en Trajes de Luces y Autóctonos 2021, que se realiza con motivo de la Festividad Virgen de la Candelaria.

La medida tiene como finalidad no exponer tanto a los danzarines como al público en general a un posible contagio de coronavirus. Jorge Ramos, presidente de la FRFCP, señaló que el acuerdo de los delegados fue mayoritario. No obstante, precisó que la cancelación solo incluye los concursos más no la festividad.

“Los actos litúrgicos y religiosos se realizarán tomando las medidas y protocolos sanitarios, tampoco se va suspender la actividad cultural, para ello se ha conformado una comisión de presidentes y delegados para que planteen nuevas alternativas”, puntualizó.

Ramos, refirió que el acuerdo se tomó luego de analizar el incremento de casos COVID-19 en la región Puno. “No podemos tomar riesgos”, señaló.

Según la Cámara de Comercio y la Producción de Puno, en los días centrales en los que se realizan los concursos y pasacalles, se generan poco más de 113 millones 596 mil 729 soles.

El estudio considera que en estas fechas el consumo de bebidas diversas y comida por las diferentes actividades programadas son cuantiosas. En los siguientes meses se estarán dando a conocer determinaciones en torno a la realización de misas y actividades religiosas.

“La decisión está tomada y esperamos haya sido lo mejor”, concluyó Ramos.

