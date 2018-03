Violencia escolar en Perú va en aumento: En 2017 hubo 5,591 denuncias [INFORME]

Comenzó como un juego en el aula de quinto grado de primaria de un colegio particular de San Juan de Miraflores, donde James estudiaba. Ahí era común que los chicos se pusieran apodos, pero pronto esa situación se salió de control. James tuvo un altercado con otro niño de su aula que lo insultó y a quien el escolar empujó y tiró al piso para que no siga molestándolo. Sin embargo, su compañero planeó su venganza y, durante el recreo, junto con otros dos niños, golpeó a James en el baño. Asustado, el niño no dijo nada porque se sentía culpable de haber empujado a su compañero. Sin embargo, en los días siguientes los ataques continuaron; siempre en el recreo y siempre en el baño. James callaba y poco a poco se volvió retraído. Su madre recién se dio cuenta tres meses después. Aunque la psicóloga del colegio intervino y los ataques pararon por un tiempo, para fin de año James era otra vez el centro de burlas y golpes. Su madre no quiso denunciar para no hacer escándalo y prefirió cambiarlo de colegio.

VIOLENCIA ESCOLAR VIOLENCIA ESCOLAR

Casos como el de James se registran cada vez más seguido en las escuelas peruanas. En la plataforma SíseVe Contra la Violencia Escolar, del Ministerio de Educación, se han registrado el año pasado 5,591 denuncias por violencia escolar, que incluyen bullying, violencia física, verbal o psicológica entre escolares y también de adultos a alumnos. Las cifras van en aumento, pues en 2013 solo se registraban 907 casos por año y ahora hay un acumulado de 16,864 denuncias, de las cuales 3,624 fueron casos de bullying, es decir casi el 24%.

Sin embargo, la encuesta Young Voice Perú, realizada por Save the Children entre julio y setiembre del año pasado a 2,617 adolescentes de entre 12 y 17 años en las 26 regiones del país, reveló que el 39.8% de escolares se ha sentido acosado durante 2017. Eso quiere decir que la cifra de víctimas de bullying sería mayor y solo la mitad estaría denunciando. El resto, como James, se queda callado.

Rosa Vallejos Lizárraga, coordinadora de programas de Save the Children, señaló que no todos los niños y adolescentes, y sus familias, tienen la fortaleza para denunciar, pues el abuso hace que la víctima sea incapaz de defenderse y contar lo que está pasando. “Por eso la brecha entre las víctimas de bullying y las denuncias”, explicó.

VIOLENCIA ESCOLAR VIOLENCIA ESCOLAR

CIFRAS DE TEMER

Pero la encuesta de Save the Children revela más datos inquietantes sobre la violencia en las escuelas: el 45% de adolescentes aseguró haber visto que alguien fue golpeado en el colegio, el 43% dice que fue acosado por las redes sociales, el 22% se sentía preocupado de ser víctima de bullying y el 35% se siente inseguro en su propia aula y durante el recreo.

“Los datos del informe son graves, tristes y preocupantes; que los niños se sientan acosados, sean víctimas de bullying, vayan a la escuela y no se sientan seguros es muy alarmante”, aseveró Vallejos.

La especialista agregó que otro dato que llamó la atención fue que el 77% de alumnos no sabe adónde acudir cuando se siente hostigado o tratado injustamente.

VIOLENCIA ESCOLAR VIOLENCIA ESCOLAR

BULLYING HOMOFÓBICO

Pero en la escuela se están dando prácticas mucho más violentas. Brenda Álvarez, coordinadora del área legal del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), llamó la atención sobre la situación de los estudiantes que son víctimas de bullying homofóbico, pues dijo que este hostiga de manera más sistemática a sus víctimas y es más grave porque los escolares que lo sufren usualmente son también víctimas de violencia sexual y tocamientos indebidos.

“Para estos estudiantes, la escuela no es un lugar seguro y se hace muy poco para ayudarlos. Aunque el Estado ha implementado el SíseVe para atender los casos de violencia escolar, este sistema resulta insuficiente, pues en los reportes se puede ver que los propios profesores agreden sexual y físicamente a los niños y adolescentes”, manifestó.

Para Álvarez, una estrategia importante para atacar esa problemática es implementar el currículo con el enfoque de igualdad de género (el cual ha sido cuestionado y se encuentra en revisión). “Esto es fundamental porque no solo se refiere a los contenidos que los chicos recibirán en las escuelas, sino también a la capacitación que deben recibir los docentes para no ser transmisores de discriminación”, aseveró.

VIOLENCIA ESCOLAR VIOLENCIA ESCOLAR

Por otra parte, Vallejos indicó que se debe trabajar con las escuelas para que hagan un buen diagnóstico de los problemas de violencia que deben enfrentar, pues aunque la Ley N° 29719 establece el marco normativo para prevenir y erradicar la violencia a través de la elaboración de planes de convivencia democrática, estos no son efectivos.

“No basta con una charla o con traer a un ponente. Los cambios necesitan un trabajo de sensibilización más serio y talleres de modificación de conducta”, refirió.

Por su parte, Patricia Giraldo, especialista de Convivencia Escolar del Ministerio de Educación, sostuvo que, aunque a través del SíseVe se ha logrado resolver el 88% de casos de violencia escolar denunciados en los últimos cinco años, el trabajo aún queda corto, pues de las más de 91,000 escuelas que existen en el país, solo 49,656 están afiliadas al sistema.

“Aunque todos pueden denunciar sin estar afiliados, la ventaja de estar inscritos en el SíseVe es que los colegios pueden verificar si hay reportes de violencia escolar para intervenir oportunamente. Los que no están afiliados no saben si hay casos de acoso reportados y no hacen nada”, alertó Giraldo.

La especialista del Ministerio de Educación refirió que lo que se necesita es que los colegios cumplan las normas: que redacten sus reglas de convivencia y formen sus comités de tutoría y orientación educativa. Para fortalecer ese trabajo, dijo que próximamente se repartirán en los colegios unas guías para que coordinadores, tutores y padres de familia sepan reconocer los casos de acoso escolar y los mecanismos para enfrentarlo. El material también estará disponible en el portal de SíseVe.

VIOLENCIA ESCOLAR VIOLENCIA ESCOLAR

TENGA EN CUENTA

* Según el estudio Young Voice Perú de Save the Children, el 8% de escolares que fueron víctimas de bullying refiere que una de las causas del acoso fue tener a sus padres separados.

* Entre otras causas, los estudiantes señalaron la edad, mientras más chicos son, hay mayor posibilidad de ser agredidos; así como el color de la piel, el origen étnico y la orientación sexual.