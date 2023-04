De terror. Un padre de familia abusaba sexualmente de su hija de 12 años mientras la madre los dejaba solos en casa. Se descubrió el hecho mediante una impactante carta que la pequeña escribió y en la que manifestaba todo lo que padecía y el dolor que le causaba su progenitor. Este hecho ocurriò en Lambayeque.

Entre lágrimas y temor, la menor escribió una carta extensa, en la que contaba todo lo que su padre le hacía cuando ambos se quedaban solos. El agresor, de 40 años, aprovechaba la ausencia de su pareja para abusar de su hija.

En América Televisión se informó que fue la maestra de la menor quien vio la misiva durante una clase por lo que inmediatamente se puso en contacto con la madre y, luego de un breve interrogatorio, la menor reveló que su padre la violaba.

Dentro del escrito, la niña expresaba el dolor que padecía y el sentimiento de querer morir tras ser violentada brutalmente. Todo apunta a que este horrible hecho se repetía varias veces durante largos años.

“Ya no puedo con este dolor, ayúdame, mami, abusan de mí, por eso quiero morir. ¿Por qué me pasa esto a mí? No soy capaz de hablar, pero ya no puedo con esto, ayúdame por favor”, suplicó la pequeña.

La Policía capturó al sujeto, quien negó haberla violado. Sin embargo, a los pocos minutos, aceptó haberla tocado durante la noche. Hasta el momento, el hombre sigue detenido en la comisaría.





