El ministro de Salud, Víctor Zamora, explica cómo se está conteniendo la expansión de la pandemia. Acepta que tenemos limitados recursos porque en el mundo hay escasez de la oferta de kits de prueba para detectar el coronavirus. Gracias a la adquisición de tests rápidos se podrá concentrar las operaciones de aislamientos en barrios donde el virus sigue presente.

394 pacientes tienen alta epidemiológica. ¿Qué significa esta situación?

La gran mayoría de personas diagnosticadas con COVID-19 llevan una enfermedad leve, no necesitan hospitalización. Epidemiológicamente, la persona es portadora del virus y puede transmitirlo. Por eso está aislado en su domicilio. Luego de 14 o 15 días se considera que ya no es portadora del virus. Se puede incorporar a la familia y podría eventualmente salir de compras con las limitaciones sociales. Ya está de alta.

¿La evolución de los casos es el esperado?

Estamos conteniendo los casos. Esperábamos una ola de 20 metros, un tsunami. Con las medidas que se han tomado, esa ola ha bajado a 12 metros. Sigue siendo grande. Por eso estamos extendiendo el periodo de aislamiento social con la esperanza de que esta ola sea de 8 o de 6, o cortarla en varias olas sucesivas de 2 o 3 metros. Eso es un avance sustantivo.

¿Se va a incrementar de manera masiva el número de pruebas?

La estrategia de hacer pruebas, pruebas, pruebas siempre estuvo en el plan. Nosotros salimos a comprar al mercado global 350 mil pruebas moleculares y, para complementar este esfuerzo, compramos 1 millón 400 mil pruebas serológicas (rápidas). Llega un momento en que las pruebas moleculares, por el volumen de personas, ya no se pueden procesar porque demoran cuatro horas y si tienes mil pacientes, demorarás cuatro mil horas lineales. Entonces hay que pasar a una prueba rápida que complemente. Cuando salimos a comprar las 350 mil, nos encontramos con una gran barrera: el mercado global se estaba cerrando porque 200 países salieron a comprar. El presidente Trump dijo que estaba dispuesto a comprar todos los métodos del mundo para usarlos en su país. Eso encarece el mercado y nos pone en la cola. Aun así, se ha logrado comprar 50 mil en el corto plazo y vamos a sumar 150 mil en el largo plazo. Esto se añade a las 20 mil que nos dará la Organización Panamericana de la Salud, y la que acordó el presidente Vizcarra con Corea del Sur para que nos asista con 300 mil pruebas moleculares más. Todo abril está cubierto.

¿Qué significa que sean complementarias?

Esta prueba es menos sensible, menos poderosa en el diagnóstico, pero nos sirve para hacerla en poblaciones. Hago mil en el barrio a aquellos que tienen fiebre, tos y dificultad respiratoria; y si dos o cinco me salen positivos, es porque el virus está allí y cierro completamente el barrio. Si ninguno me da positivo, ya no golpeo el barrio con medidas restrictivas.

¿Cómo se lleva el registro de datos de pacientes infectados?

Por ejemplo, el paciente cero infectó a siete personas. Cada uno de ellos genera una segunda línea de infectados. Todos tienen nombre y apellido en nuestra base de datos. Las pruebas moleculares sirven para hacer el seguimiento del virus, pero llega un momento en que ya no se puede hacer el seguimiento. En Lima vamos a combinar pruebas moleculares con pruebas rápidas, pero en el sur no. Por ejemplo, donde recién ha llegado el virus vamos a hacer pruebas moleculares.

¿En el Perú se va a apostar por la cloroquina?

Se publicó la norma que introduce la cloroquina como herramienta terapéutica para pacientes medianamente graves. Ahora vamos a aprobar una norma complementaria para pacientes que están en una fase de menor gravedad. La norma estipula que es manejada únicamente por especialistas que puedan monitorear al paciente.

Mucha gente se pregunta cómo será este retorno a la normalidad. ¿Cómo va a ser este proceso?

Hay cosas sobre las que tenemos certezas: el aeropuerto y los vuelos internacionales probablemente sean lo último que se abra. Nuestros vecinos continúan con una epidemia activa y grande. Será en distintas fases, en algunas regiones más rápido o más lento. Algunos servicios primero, otros después. Concentrar las operaciones de aislamiento en ciertos barrios donde está concentrado el virus, para eso las pruebas rápidas.

Hay una campaña para donar sangre. ¿Cómo se puede contribuir?

En las tiendas Metro de San Juan de Lurigancho y Chorrillos, o en Wong del óvalo Gutiérrez, mientras usted espera para ingresar a hacer compras, puede donar sangre. Al costado de la puerta hay carpas. La sangre está siendo extremadamente escasa en los hospitales. Es para pacientes en general porque la vida no se ha detenido con el coronavirus, hay otras enfermedades que necesitan transfusiones sanguíneas.

DATOS:

-“Los laboratorios en las regiones tienen equipos, pero no funcionan solos. Deben cumplir todos los pasos de calidad y necesitan el kit que estamos comprando. Arequipa, el domingo, ya podrá hacer muestras”, dijo Zamora.

-La mascarilla que el ciudadano tiene que portar no es la que se usa en el hospital. El ministro señaló que se ha aprobado la norma para la producción de mascarillas económicas y reusables.

-Sobre 500 mil pruebas moleculares que una empresa coreana ofreció vender, el ministro dijo que sería un error comprar de manera apresurada.