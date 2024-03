El jefe contra la criminalidad de Trujillo, el coronel PNP Víctor Revoredo, confirmó que regresa a Lima, tras más de un mes en la ciudad norteña, en donde se enfrentó contra la organización criminal ‘Los Pulpos’.

Revoredo informó que su regreso a la capital responde a temas de índole personal y profesional.

“En lo que va del periodo de la evaluación (sobre la continuidad del estado de emergencia), yo tengo que ir a Lima por un tema de carácter personal y profesional. Pero durante mi presencia, creo que los resultados han sido positivos”, dijo a Correo el coronel.

En ese sentido, confirmó que su labor en Trujillo culminó.

El coronel, que le declaró públicamente la guerra a Jhonsson Cruz Torres, líder de ‘Los Pulpos’, envió un mensaje:

“Jhonsson sabe lo que le ha ofrecido a sus criminales. Yo no tengo miedo, estoy saliendo a las calles, no me he detenido un solo día. Jhonsson, a ti te digo que vas a caer, tarde o temprano vas a caer”, expresó.

Este retorno ocurre poco después que se revelara que su “cabeza está pedida” por la criminalidad.

“Sabemos que a través de su misma organización, que por la desesperación de Jhonsson, está ofreciendo a sus huestes cantidad de dinero para sacar de circulación al suscrito. Acá estamos. No tengo temor, pase lo que pase continuaremos luchando”, dijo.

Como se recuerda, Trujillo fue declarada en estado de emergencia desde el 14 de febrero por un plazo de 60 días.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.