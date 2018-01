"No veo. Quiero tocar tu manito”, el conmovedor mensaje de una anciana al papa Francisco

Una anciana de Trujillo emocionó al papa Francisco , quien luego de leer su mensaje en medio de la multitud bajó de su automóvil para darle la bendición y regalarle un rosario.

“Me llamo Trinidad cumplo 99 años. No veo. Quiero tocar tu manito”, fue el mensaje que la devota escribió con la finalidad de llegar al Sumo Pontífice.

"Me siento feliz de que se haya acercado a mí y me haya dado su bendición. Yo, todas las noches, le rezo un Padre Nuevo y cinco Aves Marías para que me dé vida... para que atraiga a todos los cristianos y los conduzca por el camino de la felicidad", dijo a América Televisión la señora Trinidad.

Abuelita conmueve al papa Francisco.

"Me preguntó cómo me llamaba y de dónde venía. Entonces, le dije que llegaba del distrito de Tumán, Trujillo", señaló la anciana, quien prometió rezarle el resto de su vida.