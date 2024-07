A partir del 2 de julio, una nueva normativa exige a los ciudadanos venezolanos presentar visa y pasaporte para ingresar a territorio peruano, dejando a miles de migrantes varados en la frontera con Chile. La medida busca reforzar el control migratorio y regular el ingreso de personas de esta nacionalidad al país.

Esta normativa deja sin efecto la Resolución 000177-2019-Migraciones, emitida el 12 de junio de 2019, que permitía el ingreso de venezolanos sin la necesidad de presentar documentos.

En declaraciones a Latina Noticias, uno de los migrantes afectados expresó su frustración: “En Migraciones no nos dieron soluciones, solo nos dijeron que tenemos que portar pasaporte y la visa. No la están pasando. No hemos comido y estamos bajo el sol. Le pido a las autoridades una solución para poder pasar al país. En Chile estuve tres años, ahora busco pasar por Perú para regresar a mi país”.





Venezolanos en las fronteras con Ecuador y Chile





Otro migrante, que viajaba junto a su hija de 2 años y el resto de su familia, también manifestó su desesperación: “Estoy en el limbo. Estoy cansado ya. Le pido a las autoridades que nos colaboren, no para quedarme, sino para transitar por allí y llegar a mi destino”.

La Defensoría del Pueblo ha expresado su preocupación por la nueva normativa de la Superintendencia Nacional de Migraciones, subrayando la necesidad de permitir el ingreso de niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas que buscan reunirse con familiares residentes en Perú o en otros países.

Frontera con Ecuador

Más de 100 efectivos policiales fueron desplegados para gestionar el tránsito de personas en esta zona crítica, reforzados por la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.)

“Solo se está permitiendo el ingreso de ciudadanos venezolanos por zonas autorizadas. Tenemos 120 efectivos, con camionetas y motos. Todo estará controlado”, declaró un coronel de la PNP al mismo medio.

La mañana del martes 2 de julio, las autoridades intensificaron los esfuerzos para regularizar la entrada de extranjeros, logrando detener a 38 personas que intentaron ingresar al país sin la documentación requerida. Este despliegue busca garantizar un control más riguroso de la frontera y mantener el orden en medio de la creciente migración.

El coronel de la PNP destacó la importancia de estos operativos para asegurar que solo se permita el ingreso de aquellos que cumplan con las normativas migratorias establecidas. La colaboración entre la PNP y las FF.AA. refuerza la capacidad de respuesta ante cualquier situación irregular, garantizando un monitoreo constante y eficiente de la frontera.





