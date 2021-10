Desde su llegada en mayo del presente año y, en tan solo cinco meses, la variante Delta del COVID-19 se convirtió en la predominante del Perú con un 80,28% por encima de otros linajes. Según la última data del Instituto Nacional de Salud (INS), la curva de infecciones por esta mutación crece de manera exponencial y su comportamiento ha sido distinto en cada región del país.

La vigilancia genómica realizada por el INS arroja que Lima (Metropolitana y Provincias) posee la mayor cantidad de contagios Delta registrados (480 de los 1189 en todo el país), los mismos que están muy por encima de cualquier región.

Para entender la magnitud del caso, solo Lima posee el 40.37% de infecciones a escala nacional. A nivel Lima Metropolitana, los distritos más contagiados son Comas (24) y San Martin de Porres (23), mientras que en Provincias es Canta (9) y Cañete (7).

Lima registró más contagios Delta en el mes de setiembre (206), superando a agosto (107), julio (26) y junio (7). De lado, el grupo etario de 21 a 30 años es el más afectado con 56 contagios en hombres y 59 en mujeres.

Seguido de este (ver gráfico), se ubican los de 31 a 40 años; 41 a 50 años; 51 a 60 años; 16 a 20 años; 61 a 70 años; 71 a 80 años; 11 a 15 años; 0 a 10 años y 81 a 90 años.

Grupo etario afectado por Delta en Lima. (Gráfico: INS)

Variante Delta en Callao y regiones del Perú

Los contagios de Variante Delta en el puerto chalaco y regiones del país, a excepción de Amazonas con 0 reportes, suman un total de 709 casos (62,58 % de infecciones a nivel nacional). Junín (99), Callao (76) e Ica (61) encabezan esta lista.

Casos acumulados

Junín

Junín es la región que presenta más casos Delta después de Lima con un total de 99 según la semana epidemiológica 39 (hasta el 8 de octubre). Como dato relevante, el director de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud, Luis Zúñiga, indicó que de al menos 47 casos identificados, ocho habían recibido la primera dosis y solo cuatro las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus.

El grupo más afectado en Junín son las personas que tienen entre 31 a 40 años de edad; sin embargo, también se ha conocido casos en menores de 5 años y la persona con más edad en estar infectada es un anciano de 92 años.

Huancayo (57) y Chanchamayo (17) son las provincias con más casos encontrados.

Junín Delta

Callao

La Provincia Constitucional del Callao concentra sus mayores contagios en el grupo etario de 21 a 40 años con 27 casos sumados en total. De acuerdo al INS, se grafica que 41 pacientes hombres portan esta variante, mientras que 21 son mujeres.

Agosto y setiembre han sido los meses en que más casos Delta se han encontrado en el puerto chalaco. Hasta hace dos semanas, Callao estaba por encima de Junín y ocupaba el segundo puesto en la lista nacional de contagios Delta.

Callao Delta

Ica

La turística región de Ica también sufre los estragos de la variante Delta con 61 casos detectados, siendo la provincia homónima con más infecciones y luego Pisco.

Los contagios Delta se han concentrado, en su mayoría, en los grupos etarios de 31 a 50 años. Ica ocupa el tercer lugar a nivel nacional en regiones que superan el 50 % de su población objetivo vacunada.

Pese a esto, los contagios Delta en la región se triplicaron entre agosto (10) y setiembre (29). El pasado 7 de setiembre, el director regional de Salud de Ica, Marcos Cabrera, indicó que hacen seguimiento a estos casos.

La autoridad dijo que se han tomado todas las estrategias preventivas en el primer nivel de atención con el Plan Esperanza, para el diagnóstico rápido y el tratamiento clínico inmediato, así como contar con oxígeno en todos los hospitales de la región.

Ica Delta

Cajamarca

La región de Cajamarca registró sus primeros casos Delta entre agosto (18) y setiembre (27). De 45 infecciones en total, unas 37 se concentran en el distrito homónimo.

Su grupo etario más golpeado es el de 31 a 40 años. Esta región, actualmente, tiene al 37% de su población objetiva vacunada con ambas dosis.

Cajamarca Delta

Lambayeque

El INS indica que la norteña región de Lambayeque (58) concentra sus mayores casos Delta en población joven de 21 a 30 años de edad. La provincia de Chiclayo abarca la mayoría de casos.

En un comunicado, la Gerencia Regional de Salud informó que tras recibir la noticia de nuevos casos, aplicaría una medida de intervención domiciliaria que incluye una búsqueda activa de contactos.

Lambayeque Delta

Arequipa

Arequipa fue la región donde se reportó el primer caso de Variante Delta en el Perú. Actualmente, suma un total de 41 contagios y el distrito de Cerro Colorado, lugar de la primera infección, tiene el mayor número de pacientes con esta variante.

A comparación de agosto (9), Arequipa en el mes de setiembre (21) duplicó sus reportes encontrados de variante Delta COVID-19. La mayoría de estos se concentra en población joven de 21 a 30 años.

Arequipa Delta

Piura

Los contagios Delta en Piura aparecieron en el mes de agosto y tanto hombres (50%) como mujeres (50%), registran el mismo número de casos en toda la región.

Al igual que Arequipa, la región Piura mantiene la mayor cantidad de contagios Delta en su población de 21 a 30 años de edad. Esta parte del Perú ya ha inmunizado al 36,2% de su población objetivo con ambas dosis.

Piura Delta

Ayacucho

Ayacucho es una de las regiones que entre agosto (17) y setiembre (13), disminuyó la cantidad de casos Delta reportados que suman un total de 31.

Las provincias de Huamanga (18) y La Mar (11) presentan los mayores números de contagios. Conforme a la data del INS, se resalta que la población de 16 a 50 años es la más afectada por esta variante.

Ayacucho Delta

La Libertad

Ubicada al norte del Perú, la región liberteña reporta 47 casos de variante Delta. De agosto a setiembre, la cifra se elevó en cinco contagios. Trujillo es la más golpeada por esta mutación.

Su población de 21 a 70 años ha sido la más contagiada. De lado, La Libertad está a muy poco de alcanzar el 50% de población objetivo vacunada con ambas dosis.

La Libertad Delta

Tumbes

Tumbes aumentó a 42 casos de variante Delta en todo su territorio; sin embargo, sus contagios bajaron considerablemente de agosto (22) a setiembre, mes donde solo se registró 7.

Pasco

Pasco presentó sus primeros 10 casos en julio, en agosto (7) y setiembre (8). Su provincia de Oxapampa concentra 22 de los 26 reportes Delta en total.

En esta región existe una paridad en cuanto a contagios entre los siguientes grupos etarios: 16 - 20 años, 31 - 40 años y 51 - 60 años. Sin embargo, su población más infectada con Delta es la de 41 a 50 años.

Pasco Delta

Cusco

La región Imperial del Cusco aumentó sus contagios entre agosto (6) y setiembre (14). Actualmente tiene 25 pacientes infectados y la provincia del mismo nombre es el principal foco epidemiológico.

Cusco presenta cierta semejanza en infecciones entre la población de 16 a 50 años. También tiene más del 35% de población objetiva vacunada completamente.

Cusco Delta

Tacna

La región fronteriza de Tacna, misma que alcanzó el 56,2% de su población objetiva vacunada, registra 17 casos Delta en su territorio. Entre agosto (11) y setiembre (6), disminuyó casi la mitad de casos reportados.

Los jóvenes de 21 a 30 años mantienen la mayoría de contagios registrados.

Tacna Delta

Ucayali

Ucayali con 16 contagios hasta el momento, tiene a la provincia de Coronel Portillo como el mayor foco de infecciones Delta. De agosto (4) a setiembre (9) duplicó sus casos por esta variante.

Ucayali Delta

San Martín

Un total de 12 casos registra San Martín y se ubica entre las regiones con los números más bajos de variante Delta. Las personas con mayor edad en contagiarse tienen entre 51 a 60 años de edad.

San Martín Delta

Regiones con menos de 11 casos Delta

El común de todas estas regiones es que registran menos de 9 casos por variante Delta. La lista Delta a nivel nacional concluye así: Puno (10), Áncash (11), Apurímac (7), Huánuco(7), Moquegua (10), Madre de Dios (3), Huancavelica (2) y Loreto (2).

Puno

Puno Delta

Áncash

Áncash Delta

Apurímac

Apurímac Delta

Huánuco

Huánuco Delta

Moquegua

Moquegua Delta

Madre de Dios

Madre de Dios Delta

Huancavelica

Huancavelica Delta

Loreto

Loreto Delta

Linaje de la Delta y variantes

El INS cataloga a la Delta como variante de preocupación junto a la Alfa y Gamma; sin embargo, el pasado 25 de setiembre, las autoridades sanitarias reportaron 3 casos de un nuevo linaje.

Se trata de los primeros casos de la variante Delta Plus en Lima, reportada antes en países de Europa, Asia, Estados Unidos y Brasil. Se sabe que los tres casos están vinculados entre ellos y se encuentran el distrito de Ate-Vitarte.

El primer caso fue detectado el 3 de septiembre en un miembro del personal de salud y los otros dos el día 11 en un familiar y un vecino cercano, según detalló el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell.

Ninguno de los tres pacientes ha desarrollado síntomas graves ya que el primero estaba vacunado y los otros dos eran jóvenes, por lo que han sido tratados de manera ambulatoria.

¿Qué se sabe de la Delta Plus?

La Delta Plus es una derivación de la variante Delta y tiene cinco mutaciones que la hacen particular. Una de estas puede provocar que los vacunados contra el COVID-19 también puedan caer enfermos, aunque no en situación de gravedad.

Además, según el INS, la variante delta plus tiene una mutación en la proteína de espiga (que el coronavirus utiliza para entrar en las células humanas) y eso hace que sea más contagiosa.

Gamma, Lambda, y Mu

De acuerdo con la institución, las variantes Lambda, Mu (de interés) y Gamma (preocupación) han ido decreciendo en las últimas semanas. Muestra de ello, el INS publicó un gráfico que clasifica el avance de estas por semana epidemiológica.

INS DELTA SEMANA 39

