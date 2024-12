Van 80 denuncias por violación contra maestros

Las violaciones sexuales contra niñas, niños y adolescentes por parte de docentes continúan ocurriendo en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, cinco meses después de que se denunciaran estos terribles vejámenes.

La UGEL de Condorcanqui registra un total de 80 denuncias por abuso sexual contra escolares por parte de docentes y auxiliares, dio a conocer el analista de datos Juan Carbajal, tras procesar la información de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes (CPPADD).

Carbajal alertó que 2024 es el año con la mayor cantidad de denuncias por violación sexual en el lugar. De enero a noviembre de este año se reportan 80 casos: 1 en enero, 2 en abril, 2 en mayo, 10 en junio, 8 en julio, 5 en agosto, 14 en septiembre, 16 en octubre y 22 en noviembre.

“Las autoridades solo han venido a tomarse fotos. Se sigue denunciando, porque siguen sucediendo los abusos sexuales. No hay presupuesto para proteger a las víctimas ni atenderlas. No están funcionando las redes de protección que anunció el ministro Quero. Desde junio he recibido 20 denuncias de violación sexual por parte de docentes, padres, tíos”, detalló a Perú21 la profesora Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún y Wampis.

