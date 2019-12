Pese a sus desafortunadas declaraciones brindadas en Nochebuena, sobre el caso de la joven madre de familia asesinada por su expareja en El Agustino, y pese a las críticas que recibió del presidente Martín Vizcarra, Ana Revilla continúa en su cargo de ministra de Justicia. Lo que también continúa, desafortunadamente, son los feminicidios en el país, que ayer se incrementaron y llegaron a 164.

El cuerpo de María Alvarado Cruz (45) no soportó las quemaduras que sufrió luego de que su pareja le rociara combustible y le prendiera fuego mientras dormía en su casa, en la región San Martín. Ella estaba internada desde el jueves en el hospital de Essalud de Rioja, pero falleció la mañana de ayer. Tenía el 90% del cuerpo con quemaduras.

La directora de la Red Asistencial Essalud Tarapoto, Guadalupe Mamani, indicó que Alvarado murió a causa de un paro cardiorrespiratorio. Leoncio Daza Tejada (50), el presunto agresor, está en manos de la Policía.

CRIMEN EN FERIA

En Junín, en tanto, una feria navideña en Chanchamayo fue escenario del feminicidio número 164. La comerciante Catty Ríos Alfaro (40) fue asesinada por el padre de sus tres hijos. El crimen fue perpetrado a las 4:30 de la madrugada. Edward Grimaldo Ramos Chuquimantari (44) ingresó al puesto 76-B y la acribilló mientras dormía junto con una de sus hijas. Tres balazos acabaron con la vida de la mujer. Luego huyó en una moto.

La madre de la infortunada reveló que el sujeto había amenazado de muerte varias veces a su hija y denunció desinterés de los policías de la comisaría de La Merced. “Le dijeron: ‘Eres una ociosa, no has cocinado, no has lavado, por eso tu marido te ha pegado’”, detalló Gisela Alfaro.

“TENEMOS QUE ACTUAR”

El presidente Martín Vizcarra, se pronunció sobre los feminicidios en el país y aseguró que estos deben ser sancionados.

“Vemos con estupor las noticias sobre los niveles a los que llega la violencia, los casos de feminicidio que son inaceptables para toda la sociedad y tenemos que actuar para castigar a quienes cometen estos actos”, indicó en Arequipa.

SOBREVIVIERON

Pero hay más. Dos mujeres se salvaron de morir ayer al ser atacadas por sus exparejas. En la provincia de Chancay, Carlos Rosas Muñoz (47) le disparó a Carmen Campomanes Solís (40) en el brazo y cuando iba a darle un segundo tiro, el hijo de esta mordió al agresor, cogió el arma y salió de la casa para pedir auxilio. El sujeto fue detenido.

En Comas, Nicanor Dalí Puell Chávez fue capturado luego de golpear a María Rivera Chuquilín porque se negó a retomar la relación.

REVILLA SIGUE EN SU PUESTO

A pesar de las críticas públicas y anuncios del presidente Martín Vizcarra en torno a las declaraciones de la ministra de Justicia, Ana Revilla, quien el último martes evitó comentar el feminicidio de Jessica Tejada por estar en “pleno momento de Navidad”, el Consejo de Ministros no trató ayer esta situación.

Fue el propio mandatario quien anunció que en la sesión del gabinete ministerial se analizarían estas lamentables declaraciones, pero ello quedó en el discurso. “Vamos a ver el tema específico de estas declaraciones, que nosotros no las aceptamos”, dijo.

El premier Vicente Zeballos dejó en claro que no tocarían a Revilla. “Es un exabrupto, pero no se le puede evaluar por un comentario sino por su gestión”, precisó.

“(El tema) no ha sido discutido porque el Consejo de Ministros no es el espacio para hacerlo. Deploro estos comentarios, pero no se debe confundir con el actuar del gobierno”, añadió.

TENGA EN CUENTA:

-Las estadísticas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) revelan el incremento de este tipo de crímenes. En todo 2018, fueron asesinadas 149 mujeres, 28 más que en 2017.

-El 2019, que todavía no termina, es el que más feminicidios ha registrado en los últimos diez años. Las tentativas este año bordean los 350 casos.