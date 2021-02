La repartija por las vacunas contra el COVID-19 no solo se hizo entre altos funcionarios del Perú. Al interior del país también se habrían ocurrido irregularidades durante la primera fase de inmunización, uno de los casos se presentó en el Hospital Hipólito Unanue del Ministerio de Salud (Minsa), en Tacna, donde un ingeniero agroindustrial, esposo de una de las doctoras, recibió la dosis de Sinopharm.

Se trata de José Manuel Burgos Chaffo (46), quien –según fuentes de este diario– difundió su ficha de vacunación con sus allegados. En la cartilla figura que la fecha en que accedió a la inoculación fue el pasado 11 de febrero, tres días antes de que se destapara el escándalo por las “vacunas de cortesía” en el Ejecutivo.

Perú21 se comunicó con su esposa y médico de triaje en el área de Emergencia del hospital Unanue, Leticia Valdivia, quien evitó dar explicaciones y señaló que tenía licencia desde el 11 de febrero por el fallecimiento de su padre, el abogado Melecio Óscar Valdivia Quispe, militante de Frente Amplio y regidor de la Municipalidad Provincial de Tacna.

“Me encuentro de duelo por el fallecimiento de mi padre. Si bien es cierto hay un listado a nivel nacional eso tendría que preguntar directamente al Minsa, a nosotros no nos han informado si es que existe personal que ha salido favorecido”, sostuvo.

Al ser consultada directamente sobre la vacunación de su esposo, reiteró que “no voy al hospital desde el día que llegaron las vacunas, recién me voy a incorporar esta semana. No sé más, yo me tengo que vacunar pero en mi cabeza no cabe otra cosa que no sea el duelo por perder a mi padre”.

Valdivia también se negó a brindar el número de su esposo, el mismo que fue solicitado a fin de tener su versión.

PIDEN INVESTIGACIÓN

Tras conocer el hecho, el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (Angr) y gobernador regional de Piura, Servando García, anunció que se pedirán informes detallados a los gobiernos regionales sobre el proceso de vacunación.

“El Minsa ha elaborado las listas para todas las regiones con el personal identificado. A veces pasa que el personal es contratado por un periodo determinado y luego ya no está presente, si eso sucede, alguien podría aprovecharse de las vacunas. Vamos a pedir documentación a cada gobernador a través de las oficinas de control interno porque no queremos seguir viendo estos casos”, expresó a este medio.

Agregó que desde la Angr rechazan cualquier tipo de manipulación indebida de las dosis que debían ser utilizadas para el personal en la primera línea de atención.

“Vacunarse a escondidas y ocultarlo durante todo este tiempo, es una traición a la confianza del pueblo, desde la ANGR, pedimos una investigación exhaustiva y sanción ejemplar para los responsables. Estos actos no pueden quedar impunes”, manifestó García.

Por su parte, el hospital Hipólito Unanue indicó a este medio que “no enviarán ninguna aclaración sobre el tema” porque Burgos “cuenta con un contrato Cas-Covid ya que ve las plantas de oxígeno del nosocomio”.

Ficha de vacunación del ingeniero agroindustrial José Burgos. (Crédito: Perú21)

Al solicitar los medios probatorios para constatar que Burgos figura en la lista de vacunación del Minsa -ya que este no es personal de salud y, por tanto, no forma parte de la Fase I de vacunación- no hubo respuesta.

TENGA EN CUENTA

Según el portal del JNE, Burgos está afiliado al movimiento regional Arriba Tacna. Antes militó en las filas del Partido Nacionalista Peruano y es consultor del Ministerio del Ambiente.

La Procuraduría Anticorrupción de Tacna formuló una denuncia contra quienes resulten responsables por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado culposo agravado, ante la sustracción de cuatro vacunas del Hospital Regional Hipólito Unanue.

