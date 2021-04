Este viernes 30 de abril el Gobierno peruano iniciará la vacunación contra el COVID-19 a los ciudadanos mayores de 70 a 79 años en Lima y Callao, en el marco del plan territorial que se inició con adultos mayores de 80 años a más. Una vez culminado la campaña de este rango de edad, se procederá a vacunar a personas de 60 años a más y así continuará la estrategia hasta llegar a inmunizar a todos los mayores de edad.

Si estás entre los 70 y 79 años, debes saber que el Minsa ya habilitó la plataforma del Padrón Único Nacional de Vacunación, denominado “Pongo el hombro por el Perú”, donde el ciudadano podrá conocer en qué grupo le corresponderá vacunarse, y si cumple con los criterios de edad y residencia, posteriormente se le brindará la fecha y hora de su cita.

No obstante, cabe la posibilidad que el nombre de alguna persona no figure en el registro, peses que el portal no distinguirá condición (seguros de salud), pues se ha generado en base al padrón universal que tiene el Reniec. Lo cierto es que ello puede pasar, por eso, el Estado anunció lo siguiente.

En “Pongo el hombro por el Perú”, el ciudadano podrá conocer en qué grupo le corresponderá vacunarse, y si cumple con los criterios de edad y residencia, posteriormente se le brindará la fecha y hora de su cita (Foto: Andina)

QUÉ HACER SI TENGO MÁS DE 70 AÑOS PERO NO ESTOY EN EL PADRÓN

Los adultos mayores residentes en Lima y Callao, asistidos por sus hijos u otras personas, pueden ingresar sus datos a la plataforma web Pongo el hombro por el Perú para conocer la fecha, hora y el lugar donde les corresponde inmunizarse.

Sin embargo, si el adulto mayor no aparece en el padrón del Minsa a pesar de tener más de 70 años o no acude el día programado, puede asistir al lugar de vacunación más cercano a su domicilio.

Del mismo modo, los mayores de 80 años que todavía no se vacunan, las puertas de los centros de vacunación estarán abiertas sin previa cita. “Esta semana que empezamos con los mayores de 70 a más no nos limitaremos a ellos sino que estaremos abiertos a todos mayores de 80 o 85 años, por ejemplo. Los invitamos a que asistan pues los centros de vacunación estarán abiertos para ellos”, señaló el ministro de Salud, Oscar Ugarte.

Asimismo, el titular del Minsa indicó que la vacunación de los mayores de 70 años se desarrollará de manera simultánea en 43 distritos de Lima Metropolitana y en 7 del Callao.

“Eso es una ampliación respecto a semanas atrás, cuando se hacía la vacunación primero en la mitad de distritos y en la siguiente semana en otros distritos. Y además, a partir del viernes 30 la vacunación ya no será viernes, sábado, domingo, lunes y martes sino todos los días”, aseguró.