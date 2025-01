Universidad Continental innova con modelo educativo para personalizar la experiencia aprendizaje en la educación superior

Tal como lo han desarrollado universidades de prestigio en el mundo, la Universidad Continental se ubica a la vanguardia de la innovación en la educación superior poniendo en marcha un modelo educativo diseñado para personalizar y adaptar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, al que ha dado en llamar Modelo Educativo Adaptativo.

Este modelo posibilita la personalización del aprendizaje, el adecuado acompañamiento a los estudiantes a lo largo de su trayectoria académica y propuestas de innovación que facilitan y agilizan la adaptación, además de ofrecer experiencias singulares, impulsando que se ajusten a los cambios de su entorno, volviéndose más aptos para responder a las demandas del mundo actual.

Esta personalización de la experiencia educativa permitirá los estudiantes, por ejemplo, dónde estudiar, cómo lo harán, en qué modalidad de estudio (presencia, semipresencial o a distancia), el ritmo con el que lo harán y hasta poder elegir entre las diversas disciplinas y especializaciones que se adapten a sus metas educativas y profesionales.

Este tipo de modelos adaptativos han sido desarrollados por universidades como Stanford University, de Estados Unidos, en donde, por ejemplo, se hizo un diseño de planes de estudios para adaptar la experiencia educativa según las metas y habilidades de sus estudiantes, así una personalización de sus trayectorias académicas mediante concentraciones interdisciplinarias.

Similares experiencias han sido desarrolladas por universidades del nivel de University of Southern California (Estados Unidos), University College London (Reino Unido), Delft University of Technology (Países Bajos) y University of Melbourne (Australia), por mencionar algunas de América y Europa.

De acuerdo con Guillermo Sánchez, vicerrector de la Universidad Continental), este Modelo Educativo Adaptativo resulta como respuesta a “la falta de flexibilidad en los programas educativos y un enfoque homogéneo en los procesos de enseñanza y aprendizaje que limitan el potencial de muchos estudiantes. Entre ellos podemos destacar la ausencia de personalización, la falta de acompañamiento efectivo a los estudiantes, la deserción estudiantil, la baja flexibilidad en los programas educativos”.

En este contexto, la implementación de estrategias basadas en personalización y acompañamiento podría transformar la experiencia educativa, ofreciendo una ruta flexible y adaptable que permita a cada estudiante diseñar un aprendizaje alineado con sus metas personales, profesionales y culturales.

El Modelo Educativo Adaptativo propuesto no se aplica solo en la Universidad Continental, sino en todas las instituciones educativas que integran la Organización Educativa Internacional Continental, como su Escuela de Posgrado, en el Instituto Continental, en la Escuela Continental, en Continua Continental, en el Centro de Idiomas Continental y, en el plano internacional, en Continental Florida University.

A través de su Modelo Educativo Adaptativo, la Universidad Continental se propone impactar 100,000 experiencias al 2029, con la personalización y acompañamiento como estrategia para un aprendizaje flexible y adaptable a las expectativas y necesidades de cada estudiante.

“Y es que en la UC, impulsamos y acompañamos a las personas en la realización de su propósito a través de una oferta educativa de calidad a nivel global, accesible y pertinente a lo largo de sus vidas generando un impacto positivo”, finalizó Guillermo Sánchez de la Universidad Continental.

