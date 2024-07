Cuando a Marianna le robaron en la puerta de su casa tanto su billetera, como el celular y llaves, no sabía a dónde meterse ni a quién acudir.

Vivía sola y muchas ideas vinieron a su mente: “¿Y si me vacían las cuentas?, ¿y si hacen compras en cuotas impagables? Pero, sobre todo pensé en que debía bloquear las tarjetas lo antes posible”, cuenta recordando la angustia de uno de los momentos más estresantes que, nos dice, ha vivido.

Confiesa que le costó bastante llamar a los tres bancos para bloquear sus 4 tarjetas que estaban también en la billetera digital de su celular. Y si bien comenta que logró hacerlo, con la salvedad de los tiempos, ya que algún banco tenía un proceso más engorroso que otro, lo más complicado fue llegar al número de bloqueo de sus entidades bancarias.

Como a Marianna, más de 4,000 personas al día, según información del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), son víctimas del robo de sus celulares. No es novedad que más de uno tiene información confidencial en sus dispositivos móviles, por lo que es común cómo los delincuentes interceptan las cuentas bancarias robando miles de soles, e incluso extorsionando a contactos de quienes sufrieron el asalto.

Es por eso que hace tan solo dos semanas, la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) lanzó el 1820, un nuevo número de emergencia de fácil recordación para evitar que más personas sigan pasando por el calvario de saber si les han vaciado las cuentas.

“Me habría gustado saber antes del 1820, porque no me sé de memoria ningún número del banco, y a la hora que me robaron, pasadas las 9 p.m., todos los agentes están desconectados o demoran más”, mencionó Marianna a este diario.





“Queremos bajar el número de operaciones no reconocidas”

NANCY FIGUEROA. Defensora del cliente financiero de Asbanc

Perú21 TV conversó con Nancy Figueroa, defensora del cliente financiero de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), quien dio detalles sobre la nueva línea de emergencia que busca acelerar el proceso de bloqueo de tarjetas cuando uno es víctima de robo o pérdida.

Nuevas alternativas. Menciona la importancia del bloqueo de tarjetas tras un robo. Foto: Perú21

¿Cómo nació esta propuesta?

Esta es una iniciativa de la Asociación de Bancos que busca brindar seguridad y proteger a los clientes financieros. El 1820 es un número corto de emergencia que sale para todo el público, para ayudarlo a bloquear de manera rápida lo que son tarjetas y canales digitales. Actualmente, en nuestros dispositivos tenemos las aplicaciones móviles, con las cuales también podrían tener acceso y usar indebidamente nuestra información. Siempre nos roban los celulares, perdemos las tarjetas, entonces lo primero que tenemos que hacer es bloquearlas. Te da la ruta corta a todos los bancos privados y conectarte a la opción de bloqueo directo en pocos segundos y de manera rápida. ¿Cómo sale esta iniciativa? Por la coyuntura que vivimos de más de 4,600 celulares que se roban de manera diaria. Y dos, porque desde la defensoría del cliente financiero, donde tenemos reclamos de segunda instancia, que es un servicio también gratuito de la asociación, hemos podido identificar que entre los motivos más reclamados son operaciones no reconocidas. Más del 38% la causa o raíz de estos reclamos es robo de celulares, pérdida de tarjetas.

Y hablamos del procedimiento, muchas personas a veces también dudan o tienen miedo con respecto a dar cierta data mediante canales o digitales, ¿cuál es el procedimiento para, mediante el 1820, poder bloquear tarjetas?

Es superrápido y sencillo. Llamas al 1820, vas a indicar de manera clara cuál es el banco o entidad financiera con la que te quieres conectar y en pocos segundos estás en la opción de bloqueo. El banco tiene sus propios protocolos para saber si eres la persona que está llamando, como algunas preguntas de validación y así concluir con el bloqueo. Es para que el usuario se comunique con la ruta corta con sus bancos privados.

¿Cómo saber si realmente estás bloqueando la tarjeta?

Es una línea automática a nivel nacional y puedes llamar desde números fijos, celulares. Pero el 1820 no te va a llamar como usuario, no te va a mandar ningún mensaje, ningún SMS.

¿Cómo sabemos si realmente esto funcione seguro?

La Asociación de Bancos y todo el sector financiero privado está detrás de esta iniciativa. Son 17 bancos que se han sumado y además te puedo contar que muchos otros que no están asociados están tocando la puerta para ser parte del servicio. El listado de bancos que sí están asociados los pueden encontrar en las plataformas de la Asbanc a los que sí podrían acceder los usuarios.

¿Cuál ha sido la respuesta en esta semana que ya llevan en el mercado?

Ha sido un impacto muy positivo. Hemos tenido muchas llamadas, también ya usando el servicio de bloqueo, al principio probaban a ver si el 1820 funcionaba, si existía y nos hacían preguntas. Hemos tenido una gran acogida. Uno de los grandes objetivos y retos que tenemos es bajar el número de reclamos sobre operaciones no reconocidas.