La verdad siempre sale a la luz. El jefe de Medicina Legal de Puno, Edwar Mena Contreras, aclaró cómo es el procedimiento de la necropsia en los fallecidos por las violentas manifestaciones en Juliaca. Esto, debido a que se ha difundido un video en redes sociales, donde un abogado de los deudos dice, falsamente, que los especialistas están colocando como causa de muerte lesiones mortales por hondas.

“Los familiares están durante toda la necropsia, se están recabando los proyectiles para homologarlo con los de la Policía y asignar culpabilidades. No puede ese abogado decir irresponsablemente y querer levantar a las masas diciendo que decimos que han muerto por hondas”, dijo indignado el médico.

¿Cuáles son los protocolos para las necropsias?

El médico explicó a la población de Juliaca que un fallecido por impacto de bala en medio de una protesta, tiene un proceso de necropsia más riguroso debido a que necesitan hacerle la absorción atómica e identificar el tipo de proyectil que se usó.

“Estos casos van a ser investigados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ende hay protocolos internacionales que se manejan, como por ejemplo hacerle absorción atómica a todos los cadáveres porque en este caso los presuntos culpables pueden decir (que las víctimas) estaban con armas de fuego y han disparado. Entonces, se debe descartar que haya tenido o no armas de fuego”, explicó.

A su vez, reveló que Puno no tiene la capacidad para hacer de manera independiente estas pericias debido a que no cuentan con laboratorios, ni reactivos para las pruebas. Razón por la que el Ministerio Público los está apoyando con personal del Instituto de Medicina Legal y no de las áreas de balísticas que maneja la Policía Nacional.

“Los protocolos internacionales exigen que identifiquemos proyectiles, larga o corta distancia, de uso civil de guerra y se necesita un perito balístico. La fiscalía ha coordinado para que ningún perito sea de la PNP todos los peritos que han llegado de Lima son Instituto de medicina legal del nivel central con los medicos locales. Quien les habla está a la cabeza de todos los medicos de la región”, agregó Mena Contreras.

El médico pidió a la población serenidad y resaltó que todos los cuerpos han pasado por radiografías para tener la ubicación exacta de los proyectiles de bala. “Estamos haciendo un trabajo diligentemente. Tengan paciencia”, acotó.