El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) condecoró al veterano peruano de la Segunda Guerra Mundial, Jorge Sanjinez Lenz, quien participó en la campaña de Normandía y la liberación de Bélgica y Holanda integrando la brigada belga Pirón.

El ministro de Defensa, Jorge Moscoso Flores, presidió la ceremonia de condecoración con la “Medalla Cruz de Guerra al Valor” en el grado de “Honor” de las Fuerzas Armadas, la cual se realizó en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, en la ciudad de Pucallpa, región Ucayali.

El titular del sector Defensa agradeció la lucha realizada por Sanjinez y destacó los valores de la vocación de servicio y el cumplimiento del deber que llevaron al veterano de guerra a dejar su patria, tomar las armas y viajar para defender la libertad del mundo en otras naciones, representando al Perú y cumpliendo con su misión.

“Si pudiéramos representar lo que motivó a Jorge Sanjinez a dejar su patria y embarcarse para defender la libertad del mundo, estoy seguro que estaríamos hablando de vocación de servicio y cumplimiento del deber”, indicó.

En tanto, Jorge Sanjinez agradeció al Gobierno peruano y en especial a las Fuerzas Armadas por el reconocimiento otorgado. Agregó que él aprendió a ser soldado a raíz del entrenamiento recibido, pero dijo no estar de acuerdo con las guerras.

“Hace más de 70 años me fui a la guerra con un permiso especial firmado por el presidente Manuel Prado Ugarteche, quien me llamó y me dijo que represente a nuestra patria y le enseñe al mundo entero que hay valientes soldados que van a ayudar a defender sus tierras”, recordó.

Vale mencionar que esta ceremonia también contó con la presencia del jefe del CCFFAA, general de Ejército César Astudillo Salcedo; además del gobernador de Ucayali, Francisco Pezo Torres; el alcalde provincial de Coronel Portillo, Segundo Leónidas Pérez Collazos; y la agregada comercial de la embajada de Bélgica, Sarah Kerremans.

Veterano de guerra

Jorge Sanjinez nació el 24 de enero de 1917 en Moquegua y a los 12 años se trasladó a Lima. En 1942, cuando tenía 25 años, se enteró de que la Embajada de Bélgica estaba buscando soldados para ir a la guerra y decidió enlistarse. En agosto de 1944, Sanjinez y sus compañeros de la brigada Pirón desembarcaron en Arromanches, en el noroeste de Francia.

La brigada Pirón estaba bajo el mando británico y contaba con 2000 hombres que hablaban 33 idiomas diferentes. Jorge Sanjinez perteneció al cuarto pelotón, cuya misión era realizar la “limpieza” de toda la costa francesa hasta Bélgica. En 1944, participó en la liberación de las localidades francesas de Cabourg (21 de agosto), Deauville (22 de agosto) y Honfleur (24 de agosto), así como de Bruselas el 3 de setiembre.

El último 19 de agosto, Don Jorge Sanjinez fue invitado a regresar a Europa por el gobierno francés después de 75 años, para participar en un homenaje al primer soldado belga abatido en Normandía. El acto se realizó en el cementerio británico de Ranville y fue organizado por la Federación de Amigos de la Brigada Pirón.

Dos años antes, el Gobierno francés le otorgó la Legión de Honor en el grado de Caballero. Para tal efecto, una delegación francesa viajó a Pucallpa para entregar al veterano de guerra la máxima distinción de ese país en una ceremonia que se realizó en la Plaza de Armas de la ciudad.