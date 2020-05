El Gobierno Regional de Ucayali lamentó el sensible fallecimiento del alcalde del distrito de Masisea, Silvio Valles Lomas, a quien se la había detectado COVID-19 y recibía tratamiento desde el último 4 de mayo.

Silvio Valles murió al mediodía de hoy en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, donde venía recibiendo atención médica; sin embargo, su estado de salud se habría complicado dos horas antes.

“Hoy se fue Silvio Valles Lomas, nuestro alcalde, un líder, un visionario, un hermano. No, no hay palabras, solo dolor. La pena nos embarga y la muerte nos sorprende, solo poder llorar y tener la fe de saber que su alma voló lejos, allá donde ya no hay más dolor”, fue el emotivo mensaje que le dedicó la Municipalidad de Masisea a su burgomaestre.

Ucayali: Alcalde de Masisea muere por COVID-19 en Hospital Amazónico de Yarinacocha.

En los exteriores del nosocomio llegaron familiares y amigos de Valles, quien también era líder del pueblo Shipibo. Por su parte, el jefe de imagen institucional de la comuna de Masisea, Ceciclio Soria, dijo que la falta de oxígeno habría sido una de las causas que complicaron la salud del burgomaestre.

